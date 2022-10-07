Токио, , 07:57 — REGNUM В Японии по данным на конец сентября золотовалютные резервы сократились на $54 млрд (4,18%) по сравнению с показателем предыдущего месяца, до $1 трлн 238 млрд. Об этом 7 октября сообщает министерство финансов страны.

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Сокращение связано с тем, что ЦБ Японии часть своих резервов потратил в сентябре на скупку иен для удержания котировки национальной валюты по отношению к доллару США.

В настоящее время Япония занимает второе место в мире по объёму своих золотовалютных резервов, уступая в этом только Китаю. По данным за сентябрь, КНР располагает резервами в $3 трлн 29 млрд.