Москва, , 07:57 — REGNUM Производителям сельхозпродукции станет проще вывозить товары за рубеж. Теперь подать заявку на получение необходимых для экспорта документов можно в онлайн-режиме через цифровую платформу «Мой экспорт», созданную благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт». Речь идет о фитосанитарном и ветеринарном сертификатах.

Ветеринарный сертификат выдается на товары животного происхождения, животных, корма и кормовые добавки, удобрения, лекарства для ветеринарии. Фитосанитарный сертификат необходим при экспорте товаров растительного происхождения, растений, почвы, материалов, которые могут содержать опасные для животных и человека микроорганизмы. На каждую партию товаров необходимо оформлять новый сертификат, который выдаётся Россельхознадзором.

«Ежегодно Россельхознадзор выдает более миллиона фитосертификатов и около 65 тысяч ветсертификатов. При этом экспортёры в среднем оформляют от 3-х до 6-ти сертификатов в месяц. Получение ветеринарного и фитосанитарного сертификатов в цифровом формате позволит значительно сэкономить время экспортера. Больше не нужно раз за разом собирать одни и те же бумажные документы и представлять их лично в ведомство. Документарная онлайн-проверка сведений заявления занимает до 2-х дней. Экспортеру остается только получить бумажный документ, так как в соответствии с нормами международного законодательства, при вывозе товара за рубеж таможенными органами стран-импортеров принимаются сертификаты только на бумажных носителях», — рассказала генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Она добавила, что перевод обращения экспортера за оформлением сертификата в онлайн режим экономит не только время, но и бюджет. Это расходы на подготовку и отправку документов, командировочные расходы и прочее.

Для того, чтобы оформить ветеринарный сертификат, пользователю платформы «Мой экспорт» необходимо загрузить необходимые для получения сертификата сведения в специальную форму. Они отправляются на проверку, которая занимает до 12 часов. В течение этого времени результат проверки приходит в личный кабинет пользователя. Если необходимо внести какие-либо корректировки, система ему об этом сообщит. Таким образом, экспортер может до осмотра продукции исправить все недочеты. Теперь компании для документарной проверки не нужно выезжать с партией товара на ветеринарный пункт пропуска.

Кстати, при онлайн-оформлении экспортер получает QR-код, который он может показать на пункте ветконтроля вместо пакета бумажных документов. После того, как продукция компании успешно пройдет осмотр продукции, на нее выдадут ветеринарный сертификат.

Если же компании необходимо онлайн обратиться за оформлением фитосанитарного сертификата, то ей сначала необходимо пройти все необходимые лабораторные испытания своей продукции. При этом, документы с результатами исследований нет необходимости грузить на платформу «Мой экспорт», достаточно отправить сведения о них на проверку. Она занимает до двух дней. Кроме того, в «цифре» можно обратиться за оформлением и реэкспортного сертификата для вывоза продукции, которую импортировали ранее в Россию, а также на переоформление ранее выданного сертификата без каких-либо дополнительных проверок.

Важно отметить, что при получении услуги работает принцип экстерриториальности. Не важно, в каком месте находится экспортер, он может обратиться за получением сертификата в любое подразделение Россельхознадзора, которое удобно именно ему, чтобы прийти и забрать фитосанитарный сертификат.

Цифровая платформа «Мой экспорт» предоставляет онлайн-доступ к государственным и бизнес-сервисам, сопровождающим выход компаний на экспорт. Сервисы платформы обеспечивают решение основных задач на каждом этапе экспортного цикла. Цифровая платформа работает в режиме одного окна. Для использования Платформы в полной мере, в том числе для получения сервисов по запросу фитосанитарного или ветеринарного сертификатов, необходимо иметь УКЭП (усиленную квалифицированную электронную подпись).

Благодаря национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» отечественные производители получают государственную поддержку при выходе на международные рынки. В том числе производители и поставщики могут обратиться в, региональные Центры поддержки экспорта и Торговые представительства России за рубежом для поиска иностранных клиентов, анализа зарубежного рынка (спрос на те или иные виды продукции, каким требованиям иностранного законодательства она должна соответствовать). Среди мер господдержки для экспортеров действует механизм финансирования их участия в международных выставках и деловых миссиях для поиска новых рынков сбыта и зарубежных партнеров, выделение транспортных субсидий. Кроме того, государство помогает компаниям при сертификации и лицензировании их продукции. Для экспортеров работает сервис цифровая платформа «Мой экспорт», которая позволяет им получать услуги в сфере внешнеэкономической деятельности в режиме «Одного окна» онлайн.