Астана, , 07:56 — REGNUM Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани прибудет с официальным визитом в казахстанскую столицу Астану, 7 октября сообщили в пресс-службе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Шейх Тамим бен Хамад аль-Тани Chuck Hagel

Поездка займет два дня — 11 и 12 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что решил стать кандидатом на внеочередных президентских выборах. Он будет баллотироваться от народной коалиции, которая включает политические партии и общественные объединения Казахстана.

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