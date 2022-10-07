Москва, , 07:55 — REGNUM СРЗП активно принимает участие в возрождении Новороссии. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Сергей Миронов Spravedlivo.ru

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«Отделения нашей партии уже действуют в Донецке и Луганске, а в самое ближайшее время они будут открыты в Запорожье и на Херсонщине», — отметил Миронов.

Общая задача — восстановить больницы, школы, инфраструктуру, помочь нашим людям строить счастливое будущее, подчеркнул лидер партии.

«Быть частью России — не пустой звук. Быть частью России — это взаимопомощь, поддержка, надежность и справедливость. Именно это мы должны показать нашим теперь уже согражданам», — отметил Миронов.

«Единая Россия» открыла свои отделения партии четырех новых регионах России.

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