Хабаровск, , 07:52 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв поздравил президента России Владимира Путина с юбилеем, акцентировав, что под руководством главы государства Россия движется верным курсом.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Ваши мудрость и забота об интересах России и её народа — залог процветания нашей державы. Благодаря вашей принципиальности, последовательности и решительности наша Родина пользуется заслуженным авторитетом на международной арене. Россия вновь доказала, что является важнейшим участником геополитических процессов и гарантом безопасности в мире.

Под вашим руководством наше Отечество неуклонно движется верным курсом и сохраняет стабильность невзирая на попытки давления недружественных стран.

Жители и руководство Хабаровского края чувствуют поддержку, которое Вы оказываете нашему региону, а также ваше внимание ко всем важнейшим вопросам», — написал в своём телеграм-канале Дегтярёв.

Губернатор от всех жителей пожелал президенту крепкого здоровья, сил, а также веры, надежды и любви.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия сегодня переживает непростые времена. Однако мудрость президента РФ Владимира Путина, его воля и патриотизм позволят стране пройти через все испытания, укрепив сильную и независимую Россию.