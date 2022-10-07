Екатеринбург, 7 октября, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова проверила условия для мобилизованных в одной из воинских частей Екатеринбургского гарнизона. Об этом омбудсмен написала в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Визит Москалькова нанесла 6 октября. По её словам, всё организовано на достойном уровне. Мобилизованные обеспечены спальным местом, сезонной одеждой и достойным питанием. При необходимости им оказывают медпомощь и отвозят в стационар.

При этом Москалькова отметила, что мобилизованные жалуются на блокировку банковских карт из-за долгов, что нарушает право мобилизованных на кредитные каникулы. Решение проблем омбудсмен по правам человека взяла на личный контроль.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Еланском гарнизоне учебного центра Минобороны в Свердловской области погибли двое уроженцев Курганской области. Тогда свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова заявила, что произошедшее не связано с условиями прибывания в гарнизоне. В свою очередь, Москалькова заявила журналистам, что ей не поступало такой информации.