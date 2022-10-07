Оренбург, 7 октября, 2022, 07:52 — ИА Регнум. Автобаза аппарата губернатора и правительства Оренбургской области вновь объявила тендер на поставку семи автомобилей. Информация опубликована на портале госзакупок.

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобили

Заявки на участие в аукционе принимаются до 13 октября. Сам аукцион назначен на 17 октября. В этот день определят поставщика.

Как уже сообщало ИА REGNUM, конкурс на поставку семи автомобилей с начальной ценой контракта в 17,5 млн рублей объявляют второй раз. Первый конкурс не состоялся из-за отсутствия участников.

Согласно условиям техзадания, машины должны быть моноприводные; с типом кузова седан; с объемом двигателя от 1,5 до 2 тысяч кубических сантиметров; автоматической коробкой передач; черного, белого или серого цвета и не ранее 2021 года выпуска.