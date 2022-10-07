Южно-Сахалинск, 7 октября, 2022, 07:48 — ИА Регнум. Под руководством Владимира Путина Россия проделала огромный путь, стала сильным и независимым государством с развитой экономикой и социальной сферой. За этим стоят колоссальный труд и любовь к Родине, отметил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко в своём поздравлении президента РФ с 70-летним юбилеем.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«В эти дни в жизни страны происходят важные исторические события. Россияне сплотились вокруг единой цели, отстаивая интересы Отечества и наши исконные ценности. Убежден, что благодаря такому единству мы сможем выйти победителями.

От лица жителей Сахалинской области и себя лично желаю крепкого здоровья, успехов в делах и всего самого доброго!» — сказал Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, российский президент Владимир Путин добился серьезных успехов в построении сильной России, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравительной телеграмме в честь 70-летия главы Российской Федерации.