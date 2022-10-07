Красноярск, 7 октября, 2022, 07:46 — ИА Регнум. Как минимум восемь человек пострадали в результате ДТП с участием пассажирского микроавтобуса в Красноярском крае. Об этом 7 октября сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла рано утром 7 октября около 04:00 по местному времени (00:00 мск) на 271 км автотрассы «Канск — Абан — Богучаны» в районе поселка Новохайский в Богучанском районе. По предварительным данным, 63-летний водитель автомобиля автомобиля Toyota Grand Hiace не справился с управлением, съехал в кювет, где произошло опрокидывание автомобиля.

В результате ДТП медицинская помощь понадобилась водителю и семи пассажирам микроавтобуса. В региональном отделении ГУ МЧС уточнили, что пассажирам понадобилась деблокировка. Все пострадавшие были доставлены в Богучанскую районную больницу. Информация о состоянии пострадавших не сообщается.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.