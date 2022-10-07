Тирана, 7 октября, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Экстрадиция турецкого бизнесмена Фарука Фатиха Озера Турции была отложена 6 октября в связи с заявлением его адвоката о необходимости изучить доказательства обвинения.

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Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, мужчина был арестован 30 августа на пляже в городе Химара.

Основатель онлайн-платформы по обмену криптовалютой Thodex неожиданно закрыл бизнес в апреле 2021 года, что, по версии обвинения, оставило 391 тысячу инвесторов без 2 миллиардов долларов. Сбежавший бизнесмен был объявлен Турцией в международный розыск через Interpol.

Мужчина прибыл на территорию Албании 20 апреля 2021 года, однако, несмотря на настойчивые требования Анкары, до сих пор не был экстрадирован.