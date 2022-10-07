Курск, 7 октября, 2022, 07:45 — ИА Регнум. Желтый уровень террористической опасности в Курской области будет действовать еще по крайней мере до 22 октября, сообщил в своем телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.

Дарья Антонова ИА REGNUM Роман Старовойт

Указанный режим был введен в области 11 апреля. Старовойт в очередной раз попросил жителей региона быть бдительными и сообщать о бесхозных предметах, а также о подозрительных гражданах и беспилотных летательных аппаратах.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября в городе Мелитополе Запорожской области сотрудники Росгвардии обнаружили и обезвредили взрывное устройство мощностью около 400 граммов в тротиловом эквиваленте.