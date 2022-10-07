Сеул, , 07:45 — REGNUM Правительство Южной Кореи изучает возможность снятия ограничений на доступ к средствам массовой информации КНДР для жителей страны. Об этом заявил министр Квон Ён Се в ходе выступления в южнокорейском парламенте, сообщает агентство Рёнхап.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы первыми разрешим обычным гражданам доступ к северокорейскому телевещанию, поскольку Северной Корее будет сложно сделать такой же шаг», — заявил он.

По словам министра, снятие ограничений будет постепенным. Власти Южной Кореи также намерены провести ряд соцопросов, чтобы выяснить отношение граждан к этой проблеме. В Сеуле считают, что снятие ограничений на доступ к северокорейским СМИ поможет наладить отношения между Южной и Северной Кореей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль пообещал защитить граждан страны после ракетных испытаний КНДР. По его словам, Сеулу в этом помогут Соединенные Штаты и Япония.