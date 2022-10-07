Пермь, , 07:41 — REGNUM В Пермском крае создадут систему быстрого реагирования «Помощь здесь. Пермский край». Это общественная инициатива. Она призвана оперативно помогать мобилизованным и их семьям. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Частичная мобилизация в Бузулуке администрация Бузулука

Решение о создании своеобразного «единого окна» для сбора и обработки обращений, чёткой координации всей работы, которая ведётся в этих направлениях, принято во время встречи Махонина с руководителем Пермской региональной общественной организации «НАСМНОГО» Ириной Ермаковой и председателем Пермского краевого совета женщин Лилией Ширяевой. Такое «окно» объединит общественников, политические партии, профильные министерства, волонтёров и всех неравнодушных жителей. Люди будут знать, куда им обратиться за помощью или со своей инициативой. И будут быстро получать обратную связь.

«Текущая повестка вызывает много запросов у людей — есть инициативы по сбору гуманитарной помощи, организации работы с ошибочно мобилизованными, оказанию психологической и юридической помощи семьям военнослужащих. По многим вопросам есть решения, многие услуги бесплатно предоставляют наши НКО, но люди не знают, куда обращаться», — отметил губернатор.