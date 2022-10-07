Прешево, , 07:39 — REGNUM В переписи населения Сербии участвуют лишь трое переписчиков-албанцев, сообщает албанское новостное агентство Lapsi со ссылкой на единственного албанского депутата Народной скупщины Сербии Шаипа Камбери.

Косово PANONIAN

Как отмечают албанские журналисты, «кажется, что в Белграде не забыли старую привычку преследовать албанцев».

Камбери заявил о необходимости сохранить показатели переписи 2002 года и доказать значимость албанского населения Сербии.

Премьер-министр Косово Альбин Курти призвал албанское население Сербии активно участвовать в переписи населения, которая началась 1 октября.

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