Токио, , 07:36 — REGNUM Четыре патрульных корабля морской полиции Китая 7 октября вошли в зону у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которую Япония считает своими территориальными водами. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Острова Сенкаку

По данным агентства, один из китайских кораблей имеет на палубе оборудование, похожее на автоматическую пушку.

Как сообщало ИА REGNUM, последний раз корабли КНР «посетили» зону у спорных островов Сенкаку 1 октября. Япония в связи с конфликтной ситуацией вокруг этих островов регулярно выражает Китаю дипломатические протесты.

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