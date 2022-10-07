Красноярск, 7 октября, 2022, 07:36 — ИА Регнум. Россия сегодня переживает непростые времена. Однако мудрость президента РФ Владимира Путина, его воля и патриотизм позволят стране пройти через все испытания, укрепив сильную и независимую Россию. Об этом в своём телеграм-канале 7 октября пишет губернатор Красноярского края Александр Усс.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Глава региона поздравил президента, которому 7 октября 2022 года исполнилось 70 лет.

«Он встал у руля государства на рубеже веков, когда многие утратили веру в справедливость, в институты власти, да и в достойное будущее. Проявив подлинный талант государственного деятеля, в сложнейших условиях он сумел вывести страну на курс уверенного поступательного развития. Его огромный авторитет является отражением реальных дел», — отметил Усс.

Он подчеркнул, что «результатом прямых поручений президента» являются крупнейшие инвестиционные проекты, в том числе связанные с Красноярским краем.

«С днем рождения вас, уважаемый Владимир Владимирович! Сибиряки не подведут», — подытожил Усс.

Как сообщало ИА REGNUM, ожидается, что президент встретит юбилей в родном Санкт-Петербурге. Большую часть дня он посвятит рабочим мероприятиям: запланировано несколько международных телефонных разговоров и участие в неформальной встрече глав государств.

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