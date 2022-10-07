Пекин, , 07:35 — REGNUM Первая группа китайских делегатов специального выпуска WorldSkills Competition 2022 — глобального мероприятия по продвижению профессиональных навыков — вылетела из Пекина в Швейцарию 5 октября, сообщает агентство Синьхуа.

Медали 45-го мирового чемпионата WorldSkills Пресс-служба администрации Казани

В этом году европейская страна проводит 14 конкурсов профессиональных навыков, а китайские делегаты будут соревноваться в шести конкурсах: столярное дело; тонкая деревообработка; изготовление мебели; методы графического дизайна; технологии печатных СМИ и электронные технологии.

Шестьдесят два соревнования по мастерству пройдут в 15 странах и регионах в период с сентября по ноябрь. Это мероприятие станет официальной заменой WorldSkills Shanghai 2022.

Китайская делегация из 146 человек состоит из 36 участников, которые примут участие в 34 матчах. Средний возраст 22 года, все они окончили китайские профессиональные училища. Вслед за первой партией другие делегаты по очереди отправятся на соревнования в Германию, Францию, Финляндию, Южную Корею, Японию и Австрию.