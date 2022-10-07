Буэнос-Айрес, , 07:33 — REGNUM Свыше 100 человек пострадали в аргентинском городе Ла-Плата в результате беспорядков у стадиона, где проходил футбольный матч, передает телеканал Todo Noticias.

Применение слезоточивого газа Alisdare Hickson

Как ранее сообщало ИА REGNUM, при стычках возле стадиона пять сотрудников полиции получили ранения и травмы. Кроме того, скончался один болельщик, у которого произошел инфаркт.

Организаторы игры продали больше билетов, чем может вместить арена. Волнения вспыхнули после того, как некоторые болельщики, которые скопились у входа, попытались прорваться через ограждения вовнутрь. Полиция применила против них слезоточивый газ, который полностью окутал стадион, и матч пришлось отменить.

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