Токио, , 07:33 — REGNUM Межконтинентальная баллистическая ракета КНДР, пролетавшая над Японией, не представляла опасности, поэтому ее не стали сбивать, заявил глава японского правительства Фумио Кисида в ходе слушаний в парламенте.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

«В результате анализа информации о траектории ракеты, собранной различными радарами сил самообороны, было сделано заключение, что нет опасности ее падения на территорию нашей страны, поэтому не было принято мер к ее уничтожению», — заявил он.

Ранее власти Японии приносили извинения жителям ряда населенных пунктов из-за ложного срабатывания воздушной тревоги. Отмечалось, что ракета не пролетала над этими населенными пунктами, поэтому тревога сработала неправильно и вызвала панику у жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября КНДР провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Она преодолела дистанцию около 4,6 тыс. километров и упала в Тихий океан. Отмечалось, что ракета пролетела над территорией Японии.