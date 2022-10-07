Энергодар, Запорожская область, , 07:29 — REGNUM Новость о переходе Запорожской АЭС под управление России поддержали и восприняли с надеждой сотрудники станции, их семьи, а также жители города Энергодара, на территории которого находится ЗАЭС. Такое заявление сделал 7 октября глава администрации Энергодара Александр Волга в беседе с РИА Новости.

Энергодар Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как рассказал Волга, после получения последних новостей, связанных с указом президента России Владимира Путина о переходе ЗАЭС под юрисдикцию «Росатома», политическая ситуация в городе стала меняться в положительную сторону.

По словам главы администрации города, все прекрасно понимают, что их будущее теперь связано с Россией. Сотрудники станции и члены их семей, проживающие в Энергодаре, восприняли новость с энтузиазмом и находятся в приподнятом настроении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Энергодара заявили о нулевых шансах у киевских боевиков прорваться к Запорожской АЭС.

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