Приштина, Сербия, , 07:39 — REGNUM Посольство Германии в Приштине пригласило на оплачиваемую стажировку всех заинтересованных.

Сила Peggy Marco

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, желающие могут подать заявку на участие в программе бизнес-практики для стран Западных Балкан.

Практика будет проходить в течение 3-6 месяцев и начнется 3 июля 2023 года. Срок подачи заявок — с 1 октября по 16 ноября.

Отметим, на фоне демографического кризиса Германия регулярно привлекает рабочую силу из менее развитых стран, чтобы предотвратить рецессию.

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