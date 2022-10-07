Пекин, , 07:26 — REGNUM Совет ООН по правам человека отклонил проект решения, связанный с Синьцзяном, который китайский посланник в Женеве охарактеризовал как «имеющий реальное намерение воспользоваться органами ООН по правам человека для вмешательства во внутренние дела Китая и использовать проблемы, связанные с Синьцзяном, для сдерживания Китая», сообщает 6 октября агентство Синьхуа.

Житель Синьцзяна Ceyhun Kavakci

Соединенные Штаты и некоторые другие страны представили проект решения и оформили его как процедурный вопрос, пытаясь оправдать несанкционированную и незаконную «оценку» и включить связанные с Синьцзяном вопросы, которых вообще не существует в повестке дня Совета, сказал глава китайской миссии в ООН в Женеве Чэнь Сюй.

«Проблемы, связанные с Синьцзяном, ни в коем случае не являются проблемами прав человека. Они касаются борьбы с терроризмом, дерадикализации и борьбы с сепаратизмом», — сказал Чэнь перед голосованием на 51-й сессии Совета по правам человека.

Он сообщил совету, что после напряженных усилий в Синьцзяне в течение пяти лет подряд не было ни одного инцидента с применением насилия или терроризма. Права человека представителей всех этнических групп в Синьцзяне защищены в полной мере. Чэнь отметил, что за последние шесть десятилетий уйгурское население в Синьцзяне увеличилось с 2,2 млн примерно до 12 млн, а средняя продолжительность жизни увеличилась с 30 до 74,7 лет.

«Закрывая глаза на эти факты и правду, Соединенные Штаты и некоторые другие страны сфабриковали и распространили многочисленные лжи и слухи в попытке очернить Китай, подорвать стабильность Синьцзяна и сдержать развитие Китая. Это типичный пример политических манипуляций и грубейшего нарушения прав человека всех этнических групп в Синьцзяне», — сказал он.

Чэнь далее подчеркнул, что до сих пор все резолюции Совета по правам человека, касающиеся конкретных стран, направлены против развивающихся стран, а Соединенные Штаты и некоторые другие страны, игнорируя свои собственные серьезные нарушения прав человека, позволяют себе указывать пальцем на других.