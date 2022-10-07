Пекин, 7 октября 2022, 07:26 — REGNUM Совет ООН по правам человека отклонил проект решения, связанный с Синьцзяном, который китайский посланник в Женеве охарактеризовал как «имеющий реальное намерение воспользоваться органами ООН по правам человека для вмешательства во внутренние дела Китая и использовать проблемы, связанные с Синьцзяном, для сдерживания Китая», сообщает 6 октября агентство Синьхуа.

Житель Синьцзяна
Житель Синьцзяна
Ceyhun Kavakci

Соединенные Штаты и некоторые другие страны представили проект решения и оформили его как процедурный вопрос, пытаясь оправдать несанкционированную и незаконную «оценку» и включить связанные с Синьцзяном вопросы, которых вообще не существует в повестке дня Совета, сказал глава китайской миссии в ООН в Женеве Чэнь Сюй.

«Проблемы, связанные с Синьцзяном, ни в коем случае не являются проблемами прав человека. Они касаются борьбы с терроризмом, дерадикализации и борьбы с сепаратизмом», — сказал Чэнь перед голосованием на 51-й сессии Совета по правам человека.

Он сообщил совету, что после напряженных усилий в Синьцзяне в течение пяти лет подряд не было ни одного инцидента с применением насилия или терроризма. Права человека представителей всех этнических групп в Синьцзяне защищены в полной мере. Чэнь отметил, что за последние шесть десятилетий уйгурское население в Синьцзяне увеличилось с 2,2 млн примерно до 12 млн, а средняя продолжительность жизни увеличилась с 30 до 74,7 лет.

«Закрывая глаза на эти факты и правду, Соединенные Штаты и некоторые другие страны сфабриковали и распространили многочисленные лжи и слухи в попытке очернить Китай, подорвать стабильность Синьцзяна и сдержать развитие Китая. Это типичный пример политических манипуляций и грубейшего нарушения прав человека всех этнических групп в Синьцзяне», — сказал он.

Чэнь далее подчеркнул, что до сих пор все резолюции Совета по правам человека, касающиеся конкретных стран, направлены против развивающихся стран, а Соединенные Штаты и некоторые другие страны, игнорируя свои собственные серьезные нарушения прав человека, позволяют себе указывать пальцем на других.

«Это типичные двойные стандарты. Международное сообщество не должно допускать никаких попыток политизировать или инструментализировать вопросы прав человека с целью помешать многосторонним органам по правам человека служить политическим целям определенных стран», — сказал посланник Китая.