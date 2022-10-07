Челябинск, 7 октября, 2022, 07:24 — ИА Регнум. В Челябинске суд не стал лишать мать девочки-живодёрки родительских прав и ограничивать её в них. Об этом сообщили журналистам в региональном минсоцотношений.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

С требованием о лишении прав выступили представители опеки в Калининском районе города. Позднее они предложили лишь ограничить женщину в правах. Но суд отказался удовлетворить эти требования.

В минсоцотношений заявляют, что будут обжаловать это решение.

Как сообщало ИА REGNUM, 13-летняя девочка ранее попалась на жестоком обращении с животными. Так, она сбросила собаку с 20-го этажа. Животное погибло.