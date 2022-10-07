Оренбург, , 07:23 — REGNUM Жёны мобилизованных и отправленных в учебные центры в Саратов и Ульяновск оренбуржцев обратились к главе Оренбурга с коллективной просьбой. Женщин волнуют насущные бытовые вопросы, связанные с выплатой кредитов, в том числе и ипотечных, оплатой ЖКХ, образовательных услуг для детей, сообщили в пресс-службе администрации города.

Частичная мобилизация Администрация Бузулука

В мэрии подчеркнули, что ситуацию в каждой семье глава муниципалитета Сергей Салмин взял на личный контроль.

«Проблемы, с которыми сейчас сталкиваются семьи мобилизованных, не должны быть их личными. В их решении мы постараемся оказать максимальное содействие, — сказал Сергей Салмин. — Много обращений поступает по поводу выплаты кредитов. Конечно, мы понимаем, что «ипотечные каникулы», предоставляемые банками, не сильно облегчат жизнь родственникам. Именно поэтому будем напрямую разговаривать с кредитными организациями, чтобы добиться максимально лояльных условий», — сказал мэр.

Он пообещал, что вопросы оплаты секций и кружков для детей, а также посещения ими дополнительных занятий решат в ближайшее время. Трудности, с которыми столкнулись семьи, никак не должны отразиться на детях.

Каждое обращение будет рассматриваться индивидуально. Некоторые вопросы требуют серьёзной проработки, в том числе и на уровне региона, сделал акцент Салмин.

Стоит отметить, встреча с группой женщин, которых объединили общие проблемы, прошла в рамках организованного главой Оренбурга личного приёма родственников мобилизованных оренбуржцев. Салмин заявил, что такие приёмы будет проводить регулярно.