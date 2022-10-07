Москва, 7 октября, 2022, 07:20 — ИА Регнум. В связи с известием о том, что партия «Единая Россия» создала региональные отделения партии на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей и определила ответственных депутатов, поддерживающих связь с избирателями четырёх новых субъектов РФ, доктор экономических наук Никита Кричевский внес актуальное предложение — нужна методичка.

Иван Шилов, ИА REGNUM Единая Россия

«Наверное, вполне логично попросить единороссов и Андрея Турчака, в частности, подготовить методичку для всех политических партий о том, как надо готовить почву и команду для работы на новых российских территориях. Ведь еще весной этого года было понятно, что Россия прирастет новыми субъектами и что там уже тогда, весной, надо было начать вести работу по поиску людей, созданию сети, добиваться доверия граждан и прочее, прочее, прочее.

И что, кроме единороссов кто-то за эти восемь месяцев ударил палец о палец из партийных вождей всех мастей? Список, к сожалению, пуст. Закономерный итог: тысячи новых членов партии и первые реготделения там, где еще вчера даже за одну такую мысль можно было сгнить в подвалах СБУ.

Гуманитарная миссия, волонтерство и смелость добровольцев перевернули восприятие наших новых (и, судя по рейтингам, старых тоже) сограждан о том, что такое партия сегодня. Политическая организация в сегодняшних реалиях — это социальный институт, где гуманитарная роль и миссия соседствует с политическими целями и задачами», — отметил Никита Кричевский в своем телеграм-канале 7 октября.

По его словам, запущенный информационный тренд от главреда телеканала RT Маргариты Симоньян «хватит врать» в разрезе деятельности партий выглядит так, что и не получится уже врать. Все на виду.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что «Единая Россия» создала региональные отделения на новых российских территориях — в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, сообщили в пресс-службе партии.

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