Петропавловск-Камчатский, , 07:18 — REGNUM На Камчатке в село Соболево, которое подтопило после сильных дождей и оно оказалось отрезано от мира из-за разрушения моста, вертолёт МИ-8 доставил регионального министра по ЧС Сергея Лебедева и специалистов, которые приступят к восстановлению мостового перехода, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Паводок Анна Кумицкая © ИА REGNUM

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На месте специалисты оценят нанесённый ущерб и приступят к восстановлению технологического проезда в село, на мосту которого смыло водой два пролёта.

Следующий вертолёт доставит в пострадавшее от паводка село 300 кг продуктов питания, тонну бутилированной питьевой воды, а также помпы с рукавами для откачки воды и тепловые пушки. Первым делом от воды избавят и просушат помещения детского сада, школы и больницы, а затем передадут оборудование населению.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в результате подъёма воды после сильных дождей смыло два мостовых пролёта через реку Пымта на дороге в село Соболево.