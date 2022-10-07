Скопье, 7 октября, 2022, 07:36 — ИА Регнум. В министерстве культуры Северной Македонии 6 октября анонсировали забастовку. Поводом стал отказ министерства финансов пойти навстречу требованиям работников министерства о повышении заработной платы.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в случае, если министерство не пойдет на повышение заработной платы работников или заключение коллективного соглашения, будет проведена тотальная забастовка.

В министерстве культуры до сих пор не прокомментировали забастовку работников, однако известно о ведении переговоров о решении проблемы с профсоюзом.

Представитель профсоюза работников министерства культуры Бранко Костовски заявил, что причиной забастовки является то, что 80% работников получают заработную плату значительно ниже среднестатистической, однако именно они выполняют большую часть работы.

На фоне высокой инфляции министерство финансов анонсировало повышение заработной платы своих работников на 30% в 2023 году, однако прошение о том же для работников министерства культуры осталось без ответа.