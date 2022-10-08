Санкт-Петербург, 8 октября, 2022, 14:00 — ИА Регнум. 7 октября президент России Владимир Путин отмечает свое 70-летие.

Kremlin.ru Владимир Путин

Ожидается, что юбилей президент встретит в родном Санкт-Петербурге. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков большую часть дня Путин посвятит рабочим мероприятиям: запланировано несколько международных телефонных разговоров и участие в неформальной встрече глав государств — участников СНГ.

С раннего утра приходят поздравления из регионов России и иностранных государств.

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