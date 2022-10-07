Якутск, , 07:29 — REGNUM На участие во всероссийском конкурсе для школьников «Смотри, это Россия!», который проводится по инициативе молодёжи Якутии, поступило 38 заявок из Донецкой Народной Республики. Всего в нём примут участие 190 школьников Донбасса, сообщило ЯСИА.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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Активнее всего готовы рассказать о своей Родине жители Макеевки, Ждановки и Донецка. Тематика конкурса в этом году — «Гордость моего региона».

«Запуская конкурс в нынешнем году, мы особо отмечали для себя, что он станет первым общероссийским мероприятием, которое объединит детей всех регионов страны. Такие мероприятия действительно востребованы нашими новыми согражданами, они с радостью включаются в их проведение. И это говорит о многом», — отметил глава Якутии Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутия первой проведёт патриотический конкурс, в котором получат возможность принять участие школьники из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Всероссийское мероприятие будет проходить по инициативе молодёжи республики.