Якутск, 7 октября 2022, 07:29 — REGNUM На участие во всероссийском конкурсе для школьников «Смотри, это Россия!», который проводится по инициативе молодёжи Якутии, поступило 38 заявок из Донецкой Народной Республики. Всего в нём примут участие 190 школьников Донбасса, сообщило ЯСИА.
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Активнее всего готовы рассказать о своей Родине жители Макеевки, Ждановки и Донецка. Тематика конкурса в этом году — «Гордость моего региона».
Как сообщало ИА REGNUM, Якутия первой проведёт патриотический конкурс, в котором получат возможность принять участие школьники из ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Всероссийское мероприятие будет проходить по инициативе молодёжи республики.