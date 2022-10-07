Лима, , 07:14 — REGNUM Аргентина, Бразилия, Боливия и Мексика не поддержали совместное заявление Организации американских государства (ОАГ) с осуждением действий России на территории бывш. УССР. Резолюция была представлена на 52-й Генеральной ассамблее ОАГ в перуанской столице Лиме.

Россия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Документ также не был подписан представителями Гондураса, Доминики и Сальвадора. Вместе с тем более чем 20 других стран, в том числе Канада, Колумбия, Перу, США и Чили, согласовали заявление.

Авторы резолюции выражают поддержку нацистскому киевскому режиму и призывают Москву вступить в «переговоры». Кроме того, в заявлении отмечается, что его подписанты не признают результаты референдумов о воссоединении Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, с 3 по 7 октября госсекретарь США Энтони Блинкен проводит турне по странам Латинской Америки. Он должен посетить Колумбию, Чили и Перу.

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