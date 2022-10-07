Санто-Доминго, , 07:13 — REGNUM В муниципалитете Пунта-Кана, расположенном на востоке Доминиканской Республики, автобус с иностранными туристами потерял управление, сошёл с трассы и перевернулся, что привело к гибели двух человек, ещё 47 получили травмы. Об этом 6 октября сообщает газета Diario Libre.

Туристический автобус (сс) Annie Spratt

Автобус перевозил туристов из Аргентины, Бразилии и Чили. По данным издания, десять человек из числа пострадавших находятся в критическом состоянии, все пострадавшие доставлены ближайшую больницу.

В настоящее время полиция устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате дорожной аварии с участием полицейского автомобиля в Нью-Йорке, пострадали десять человек, в том числе один ребёнок.

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