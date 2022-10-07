Вашингтон, 7 октября, 2022, 07:13 — ИА Регнум. Присоединение киевской хунты к НАТО приведет к катастрофическим последствиям, заявил ветеран войны в Ираке Дэн Колдуэлл в статье для журнала The Federalist.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

По его словам, неразумно тратить десятки миллиардов для присоединения Киева или других европейских стран к НАТО. Эксперт указал, что США в настоящее время переживают рекордную инфляцию, рост госдолга, а также сталкиваются с возрастающей угрозой со стороны Китая.

Колдуэлл посчитал, что присоединение киевского режима к альянсу обошлось бы минимум в $27 млрд, а ежегодные расходы составили бы около $11 млрд. Также Вашингтону было бы необходимо размещать больше войск на европейской территории.

«Слепая преданность альянсу часто берет верх над здравым смыслом», — посетовал Колдуэлл.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский попросил срочно принять Киев в НАТО. Однако ряд стран — членов Североатлантического альянса выступили против такого решения.