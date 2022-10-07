Челябинск, 7 октября, 2022, 07:12 — ИА Регнум. В Челябинской области представители военкоматов не имеют доступа к базам данных о пациентах. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального минздрава.

Цитата из м/ф «Приключения Буратино». Реж. Иван Иванов-Вано, Дмитрий Бабиченко. 1959. СССР Пациент скорее жив, чем мёртв!

Сведения о пациентах находятся в медицинско-информационной системе региона (БАРС). В минздраве отмечают, что предоставление военкоматам доступа к ней противоречит законодательству. Персональные данные каждого пациента доступны лишь его лечащему врачу в защищённой ведомственной сети передачи данных, при этом применяются средства защиты от несанкционированного доступа.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 21 сентября проводится частичная мобилизация.