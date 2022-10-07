Москва, , 07:12 — REGNUM Истец отказался от крупных финансовых претензий к «дочке» датского производителя насосного оборудования Grundfos — ООО «Грундфос». Арбитраж Москвы прекратил производство по соответствующему делу, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

«Судом сообщено, в материалах дела имеется не рассмотренное ходатайство истца об отказе от иска и о прекращении производства по делу», — уточняется в определении.

О причинах отзыва иска на сумму более 2,023 млрд рублей, заявленных как убытки в виде недополученного дохода, не сообщается.

Напомним, инженерный центр «Астив», который является импортёром оборудования, подал иск в июне 2022 года. За несколько месяцев до этого датская компания объявила о временной приостановке своей деятельности в РФ.