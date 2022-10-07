Тоцкое, Оренбургская область, 7 октября, 2022, 07:07 — ИА Регнум. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер побывал в Тоцкой артиллерийской бригаде и оценил условия размещения мобилизованных оренбуржцев, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Глава региона обсудил с командованием бригады и офицерским составом формируемого дивизиона вопросы мобилизации. Паслер пообщался с резервистами и лично проверил условия их пребывания.

«Было важно увидеть своими глазами, как размещают ребят, чем кормят, есть ли всё необходимое. Условия хорошие, в корпусах тепло, есть душ, горячая вода, питание полноценное. Поговорили о том, что их волнует. В основном вопросы касались поддержки семей — пожилых родителей, жён с детьми», — сказал губернатор.

По его словам, обращения мобилизованных по обеспечению специальной медицинской помощью отработают в индивидуальном порядке.

Глава региона также подчеркнул, что со всеми семьями мобилизованных проводится работа. В частности, социальные службы проводят подворовый обход, фиксируют, где нужна наша помощь, и оперативно решают первоочередные вопросы.