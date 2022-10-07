Мадрид, 7 октября, 2022, 07:05 — ИА Регнум. Испания обязалась выделять 2% валового внутреннего продукта на оборону к 2029 году, и она стремится к этой цифре. Об этом заявила глава минобороны Испании Маргарита Роблес.

Ministry of the Presidency. Government of Spain Министр обороны Испании Маргарита Роблес

«Мы работаем в этом направлении», — сказала Роблес.

По её словам, испанское правительство в течение четырех лет пытается «инвестировать значительные средства в оборону, потому что инвестиции в оборону означают инвестиции в мир, в свободу, в безопасность и в создание рабочих мест».

Роблес подчеркнула, что «благодаря этим инвестициям в оборону и тем, которые запланированы в бюджете, рабочие места будут и дальше создаваться во многих районах Испании».