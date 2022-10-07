Мадрид, 7 октября 2022, 07:02 — REGNUM Министр обороны Испании Маргарита Роблес объяснила увеличение расходов своего ведомства, запланированное в проекте бюджета на 2023 год, нынешними условиями вокруг территории б. УССР и обязательствами, взятыми в рамках НАТО вместе с другими странами альянса и Евросоюзом. Об этом пишет агентство EFE.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес (в центре)
Министр обороны Испании Маргарита Роблес (в центре)
Ministry of the Presidency. Government of Spain

«Абсолютно ничего не было сделано теневым образом, бюджеты абсолютно ясны, и министр финансов все прекрасно объяснила, и я могу сказать, что за эти четыре с половиной года мы инвестировали более 13 миллионов, что идет рука об руку с созданием большого количества рабочих мест», — сказала Роблес.

Если в бюджете на 2022 год на оборонную политику Испании было выделено 9 791 000 евро, то в 2023 году эта сумма вырастет до12 317 000 евро, то есть рост составит 25,8%.

По словам Роблес, речь идет о том, чтобы «испанское правительство выполнило свое слово» в условиях ситуации на территории б. УССР, «которое дают все страны ЕС и НАТО».