Мадрид, , 07:02 — REGNUM Министр обороны Испании Маргарита Роблес объяснила увеличение расходов своего ведомства, запланированное в проекте бюджета на 2023 год, нынешними условиями вокруг территории б. УССР и обязательствами, взятыми в рамках НАТО вместе с другими странами альянса и Евросоюзом. Об этом пишет агентство EFE.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес (в центре) Ministry of the Presidency. Government of Spain

«Абсолютно ничего не было сделано теневым образом, бюджеты абсолютно ясны, и министр финансов все прекрасно объяснила, и я могу сказать, что за эти четыре с половиной года мы инвестировали более 13 миллионов, что идет рука об руку с созданием большого количества рабочих мест», — сказала Роблес.

Если в бюджете на 2022 год на оборонную политику Испании было выделено 9 791 000 евро, то в 2023 году эта сумма вырастет до12 317 000 евро, то есть рост составит 25,8%.

По словам Роблес, речь идет о том, чтобы «испанское правительство выполнило свое слово» в условиях ситуации на территории б. УССР, «которое дают все страны ЕС и НАТО».