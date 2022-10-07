Магадан, 7 октября, 2022, 07:00 — ИА Регнум. Власти Магаданской области намерены снизить стоимость авиабилетов в Хабаровск.

Yarregion.ru Самолет

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«Запускаем процесс снижения стоимости авиабилетов из Магадана в Хабаровск. Сейчас это востребованное направление у колымчан. Если в прошлом году по этому маршруту слетали 47 тысяч пассажиров, то к сентябрю этого года уже 51 тысяча человек.

Сейчас перелет в обе стороны стоит примерно 27 тысяч рублей. Планируем снижение стоимости до 16-18 тысяч рублей», — написал в своём телеграм-канале губернатор Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, главными барьерами для путешествий зимой, по мнению жителей России, являются высокая стоимость проживания в зимние праздники (44%) и дорогие билеты (30%).