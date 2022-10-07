Якутск, 7 октября 2022, 07:11 — REGNUM Военнослужащим, вернувшимся с территорий, где проходит спецоперация в защиту Донбасса, необходима реабилитация. Об этом заявил руководитель администрации главы и правительства республики Георгий Михайлов, сообщило 7 октября ЯСИА,
Читайте также: Жители Якутии обращаются в центр по мобилизации за психологической помощью
Георгий Михайлов также подчеркнул, что в Якутии живут отзывчивые люди, которые принимают решения стать добровольцами и занимаются благотворительностью.
Как сообщало ИА REGNUM, почти 300 обращений поступило в Координационный центр Якутии по вопросам мобилизации. Из них свыше трети — с просьбой о психологической поддержке.