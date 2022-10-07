Якутск, 7 октября, 2022, 07:11 — ИА Регнум. Военнослужащим, вернувшимся с территорий, где проходит спецоперация в защиту Донбасса, необходима реабилитация. Об этом заявил руководитель администрации главы и правительства республики Георгий Михайлов, сообщило 7 октября ЯСИА,

05.мвд.рф Спецоперация

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«Сейчас нужно усилить работу по помощи тем, кто вернулся из зоны боевых действий. Ребятам нужно помочь в психологическом и материальном плане, также им необходима реабилитация», — сказал он.

Георгий Михайлов также подчеркнул, что в Якутии живут отзывчивые люди, которые принимают решения стать добровольцами и занимаются благотворительностью.

«Это было доказано во время пандемии коронавируса, лесных пожаров, ликвидации последствий паводка в Верхоянском районе и сейчас, когда идет отправка помощи нашим мобилизованным», — отметил руководитель администрации главы и правительства республики.

Как сообщало ИА REGNUM, почти 300 обращений поступило в Координационный центр Якутии по вопросам мобилизации. Из них свыше трети — с просьбой о психологической поддержке.