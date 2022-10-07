Буэнос-Айрес, 7 октября, 2022, 06:57 — ИА Регнум. Слезоточивый газ, применённый полицией в борьбе с пытавшимися прорваться без билета на стадион в Ла-Плате футбольными болельщиками, полностью окутал арену и стал причиной отмены матча в Аргентине. Об этом 7 октября сообщили местные телеканалы.

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщик Аргентины

Футбольный матч игроков «Химнасии» против «Бока Хуниорс» должен был состояться на стадионе в Ла-Плате, но из-за чрезмерной активности и усердия полиции игра продлилась лишь около девяти минут.

Сотрудники полиции, стараясь остановить болельщиков, устроивших беспорядки в попытках прорваться на стадион, распылили большое количество слезоточивого газа. Облако газа полностью окутало стадион и продолжать матч стало абсолютно невозможно.

Отмечается, что в результате происшествия пострадали пять сотрудников полиции, а один болельщик скончался. Как сообщил министр безопасности провинции Буэнос-Айрес Серхио Берни, у одного из посетителей матча случился инфаркт.

В настоящий момент ситуация на стадионе нормализовалась. Информация о возможных пострадавших уточняется.