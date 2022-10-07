Горно-Алтайск, 7 октября, 2022, 06:56 — ИА Регнум. В рамках частичной мобилизации из Республики Алтай пока не призван ни один человек. Об этом в своём телеграм-канале сообщил сенатор от региона Владимир Полетаев, ссылаясь на информацию военного комиссара республики Олега Денисенко.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

«По словам военного комиссара, на данный момент из Республики Алтай в рамках частичной мобилизации не призван ни один человек. Военкоматами ведётся работа по актуализации имеющихся данных о гражданах, направляются повестки», — пишет Полетаев.

В военном комиссариате Республики Алтай эту информацию корреспонденту ИА REGNUM подтвердили.

По словам Полетаева, во всех муниципальных образованиях работают горячие линии по вопросам частичной мобилизации. На портале «Госуслуги» работают два сервиса, где можно обжаловать ошибочное решение о мобилизации или записаться добровольцем.

Также сенатор встретился с прокурором Республик Алтай Анатолием Богданчиковым. На встрече они рассмотрели «вопросы исполнения законодательства в сфере призыва граждан на военную службу по мобилизации».

«Анатолий Борисович Богданчиков рассказал о мерах, предпринятых ведомством для обеспечения прав граждан. Работает круглосуточная горячая линия. По всем поступающим обращениям будут организованы проверки. Отдельное внимание уделили распространяемым в сети «Интернет» фейкам о мобилизации», — подытожил Полетаев.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября 2022 года. Призыву подлежат граждане, проходившие службу в рядах Вооружённых сил РФ, имеющие определённые военно-учётные специальности и соответствующий опыт.

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