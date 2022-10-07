Петропавловск-Камчатский, 7 октября, 2022, 06:55 — ИА Регнум. На Камчатке в селе Соболево, где после ливней затопило дома и придомовые территории, продолжает действовать штормовое предупреждение. Добравшиеся до населённого пункта на вертолёте спасатели приступили к ликвидации последствий непогоды, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом управлении МЧС.

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Помощь пострадавшему населению оказывают более 80 человек, задействованы 26 единиц техники и семь плавсредств.

Уровень воды в реке превысил на 85 см отметку опасного явления и достиг 410 см. Подтоплены оказались 256 придомовых территорий и 235 жилых домов. Для пострадавшего населения развернуты ПВР — две гостиницы и маневренный фонд села.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в результате подъёма воды после сильных дождей смыло два мостовых пролёта через реку Пымта на дороге в село Соболево.