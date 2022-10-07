Исламабад, , 06:53 — REGNUM Глава МИД Пакистана Билавал Бхутто Зардари приехал с официальным визитом в Германию, передает телеканал Dunya News.

Пакистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Ожидается, что министр будет обсуждать с представителями немецкого руководства укрепление отношений между Исламабадом и Берлином, а также вопросы международной повести. При этом Пакистан особенно заинтересован в экономическом сотрудничестве с Германией. Отмечается, что помимо встречи с главой немецкого МИД Анналеной Бербок Зардари проведет переговоры с некими высокопоставленными лицами в правительстве ФРГ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Пакистана выражали заинтересованность в расширении сотрудничества с Россией. В частности, пакистанские власти хотят вывести отношения с Москвой на новый уровень за счет строительства газопровода «Пакистанский поток».