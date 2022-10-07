Барселона, Испания, , 06:53 — REGNUM Национальная полиция Испании и региональные полицейские Каталонии (Моссос д’Эскуадра) ликвидировали крупнейший в Европе центр по производству поддельных банкнот номиналом 500 евро. Этот центр произвел около восьми миллионов фальшивых евро на своих станках в Ла-Нусии (Аликанте), пишет агентство EFE.

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Следователи вышли на тех, кто участвовал в процессе производства фальшивок в Барселоне с помощью двух таких банкнот. Правоохранительные органы напали на след преступников в августе 2021 года.

Расследование завершилось арестом 12 человек. Среди них — шесть главных фигурантов дела, которые познакомились за несколько лет до этого в тюрьме в Валенсии, отбывая наказание за различные преступления.

Лидер, Томас М., является экспертом-печатником, который был арестован в 2009 году за подделку банкнот номиналом 500 евро. Он подружился с остальными пятью заключенными; когда его освободили в 2017 году, он начал вербовать их для создания новой лаборатории по печати подделок.