Тюмень, 7 октября, 2022, 06:52 — ИА Регнум. В Тюменском районе с 1 сентября 2022 года снизились тарифы на холодную воду. Об этом сообщает портал 72.ru со ссылкой на пресс-службу ООО «Тюмень Водоканал».

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Тарифы на холодную воду снизились из-за концессионного соглашения между администрацией Тюменского района, правительством Тюменской области и ООО «Тюмень Водоканал».

Теперь для жителей для жителей деревень Княжево, Винзилей, Нариманово, Головина, Онохино, Новотарманского установлен единый тариф на холодную воду 35,54 рубля за кубометр воды, а за водоотведение — 55,79 рубля за кубометр.

Ранее холодное водоснабжение стоило в Новотарманском 37 рублей за кубометр, в Винзилях — 42,68 рубля, Нариманово — 51,22 рубля, в деревне Головина — 46,56 рубля. В селе Княжево тариф на воду снизился с 175,84 рубля, то есть на 140 рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках концессионных соглашений с «Тюмень Водоканал» в Тюмени и Тюменском районе планируют строительство и реконструкцию более 45 км сетей водоснабжения. В 12 малых населённых пунктах в 2022 году запланировано поставить блочные водопроводные очистные сооружения. В регионе таких уже 581 сооружение.