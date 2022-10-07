Владивосток, , 06:51 — REGNUM В Приморском крае в связи с надвигающимся глубоким циклоном объявлено штормовое предупреждение, сообщили в Примгидромете.

Дождь Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«10 октября и ночью 11 октября на большей территории края пройдут сильные и очень сильные дожди. Местами в континентальной части края и на побережье ожидается усиление ветра до 15-23 метров в секунду, на мысах побережья порывами до 28 метров в секунду», — предупредили синоптики.

Отмечается, что на реках уровень воды поднимется на 0,3-1,2 метра. Прохождение паводка ожидается преимущественно в коренных руслах рек.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотке проходит мощный циклон с дождём, снегом и сильным ветром.