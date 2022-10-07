Ереван, , 06:51 — REGNUM Армения и Азербайджан подтвердили приверженность правовым актам, в которых закрепляется территориальная целостность и суверенитет этих республик, сообщили в пресс-службе армянского правительства.

Флаги Азербайджана и Армении Иван Шилов © ИА REGNUM

Такое заявление сделано по итогам встречи в чешской столице Праге премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева, главы Франции Эммануэля Макрона и председателя Евросовета Шарля Мишеля.

Участники переговоров договорились, что позиция стран и указанные документы войдут в основу при работе комиссий по делимитации. Они также условились провести следующее заседание этих комиссий в Брюсселе до конца октября.

Кроме того, Пашинян одобрил проведение гражданской миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном, а Алиев дал согласие на сотрудничество Баку с этой миссией, которая будут работать с октября в течение двух месяцев.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября Никол Пашинян заявил, что Армения готова признать территориальную целостность Азербайджана только тогда когда азербайджанская сторона покинет армянские «суверенные земли».

Читайте ранее в этом сюжете: Пашинян высказался о территориальной целостности Азербайджана