Певек, Чукотский АО, 7 октября, 2022, 06:50 — ИА Регнум. Бушующий у северного побережья Чукотки сильный шторм разрушил часть набережной в городе Певеке, а также повредил береговую линию в селе Рыткучи. Об этом глава региона Роман Копин 7 октября сообщает в своём телеграм-канале.

Шторм

По его словам, продолжающийся в Певеке сильный шторм, который продлится ещё не менее 5−6 часов, привёл к последствиям.

Роман Копин «В городе волны серьёзно повредили старый участок набережной и габионы на новом, а также береговую линию в селе Рыткучи».

После окончания непогоды муниципалитет должен собрать полные данные о её последствиях в городе и сёлах района, помочь в устранении которых обещают власти региона.

Как сообщало ИА REGNUM, на Чукотку пришёл мощный циклон с дождём, снегом и сильным ветром.