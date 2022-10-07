Кишинёв, , 06:48 — REGNUM Китай и Молдавия отметили 6 октября 30-ю годовщину установления двусторонних дипломатических отношений совместным выпуском памятного конверта и марки в Кишиневе, столице Молдавии, сообщает 6 октября агентство Синьхуа.

Флаг Молдавии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Модавия придает большое значение развитию отношений с Китаем и готова поддерживать дружественные связи и укреплять двусторонние экономические, торговые и инвестиционные обмены, тем самым принося ощутимую пользу двум народам, заявил на церемонии заместитель премьер-министра страны, министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску.

Чиновник назвал Китай важным партнером Молдавии и поблагодарил Пекин за его помощь его стране в трудные времена, такие как пандемия COVID-19 и кризис с беженцами с территории бывшей УССР.

Посол Китая Янь Вэньбинь заявил, что Китай и Молдавия всегда сотрудничали на основе взаимного уважения, равенства, взаимной выгоды и невмешательства во внутренние дела друг друга. Они понимали и поддерживали друг друга по вопросам, касающимся основных интересов друг друга, таким как национальный суверенитет и территориальная целостность.

Китай и Молдавия — хорошие друзья и партнеры, которые могут доверять и полагаться друг на друга, сказал Ян, добавив, что Китай готов оказать поддержку и содействие экономическому и социальному развитию страны. Директор национальной почтовой службы Почта Молдавии Роман Кожухарь также присутствовал на церемонии. Памятный конверт и марка были совместно выпущены национальными почтовыми службами двух стран.